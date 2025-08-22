В САЩ се съобщава за нарастване на случаите на бактерии, които ядат месо Te навлизат в тялото през отворени рани.

ЗДРАВЕ с Телеграф: Месоядна бактерия влезе в нашето море!

Случаите на месоядна бактерия Vibrio vulnificus са се увеличили в крайбрежните американски щати , съобщава Tribune. Отбелязва се, че вредните бактерии буквално са превзели по-голямата част от плажните зони на Америка.

Щатските власти потвърдиха огнище на инфекцията в 11 щата, включително Луизиана и Флорида, където са регистрирани общо 37 смъртни случая. Опасната бактерия, която медиите нарекоха „месоядна“, обича да живее в солени и топли води. Тя попада в тялото през отворени рани или когато хората ядат сурови морски дарове. Всеки пети заразен човек умира в рамките на два дни.

Експертите смятат, че Vibrio vulnificus е започнал да се размножава бързо поради настоящото глобално затопляне, тъй като бактерията обича високите температури на водата. Според лекарите първите признаци на заболяването са диария, повръщане и поява на мехури по кожата на човек. Хората със слаб имунитет и хронични заболявания са особено изложени на риск.

CDC съветва да се избягва плуване с отворени рани, да се готви старателно морските дарове и да се потърси незабавна медицинска помощ, ако се появят някакви подозрителни симптоми след излагане на морска вода.

Известно е, че това е вече вторият сериозен скок на инфекцията в Съединените щати през последните години. Първият подобен скок е регистриран през 2023 г. в Тексас и Северна Каролина.