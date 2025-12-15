Ж ителите на град София и област Варна живеят най-охолно, имат най-високи доходи и най-висок стандарт на живот. Това сочи проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ) „Регионални профили: показатели за развитие 2025“. Докладът обобщава актуалната статистика за 28-те области и проследява развитието от икономика, пазар на труда и инвестиции до инфраструктура, местни финанси, демография, образование, здравеопазване, сигурност, околна среда, култура и туризъм.

Матура

Любопитно е да се отбележи, че, от една страна, Смолян продължава да е сред първенците в качеството на образованието. От друга, въпреки че Националният статистически институт (НСИ) поставя областта в челната тройка с постоянно намаляващо и застаряващо население, учениците в Смолян са с втори резултат в страната по успех на матурата по български език и литература. Най-образованата работна ръка обаче е в Русе, където заетостта расте и надхвърля 80%, което е с 5 на сто над средната за страната през 2024 г. според ИПИ.

Грижи

Интересен акцент в доклада касае качеството на здравеопазването, където безспорен лидер е Плевенска област. В Плевен осигуреността с лекари е значително по-висока от средната за страната и при общопрактикуващите, и при специалистите. Областта е с най-голяма болнична леглова база в страната. Пациенти от София пък коментираха пред „Телеграф“, че са предпочели да се възползват от здравните услуги в Плевен заради по-високото качество, по-ниските цени и по-доброто отношение към пациентите.

Ръст

Анализът нарежда Стара Загора на първо място по ръст на заплатите, но и със сравнително високи пенсии. Градът под липите по доходи и стандарт на живот е трети след София и Варна. София остава с най-високи оценки за икономическо и за социалното развитие, сочат показателите за развитие в "регионални профили". София-област пък е с най-висока стойност на произведената продукция от един нает, а делът на приходите от износ е почти двойно по-голям от средните нива за страната. Габрово е сред групата области с оценка „много добро“, чиято концентрирана промишлена база държи висок стандарт на живот. Монтана се отличава с най-ниски местни данъци през 2025 г., но заедно с Видин са на дъното с уязвима структура на заетостта и най-необразована работна ръка.

Светлана Трифоновска