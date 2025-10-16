Б ългария напомни на Словакия, че напредъкът на Северна Македония по пътя към ЕС зависи единствено от собствените заслуги в процеса на изпълнение на установените критерии и постигнати договорености.

Посланикът на Словашката република в София Васил Гривна беше извикан на среща в Министерството на външните работи във връзка с позицията на президента Петер Пелегрини, изразена по време на посещението му Северна Македония и направените „неприемливи оценки“ за процеса на европейска интеграция на страната.

Генералният директор по европейските въпроси Йордан Първанов изрази позицията на България пред дипломата. „Изразяваме дълбоко недоумение от заявените от президента Пелегрини позиции, с които на практика се оспорва валидността на Европейския консенсус от юли 2022 г., приет от всички държави членки на ЕС, включително Словакия.

София е силно разочарована, че именно страна партньор си позволява да насърчава контрапродуктивната реторика на правителството в Република Северна Македония, което упорито търси виновник за липсата на напредък в процеса на европейската си интеграция“. Първанов подчерта, че „подобна позиция не е в интерес нито на стратегическата визия на ЕС за региона, нито на гражданите на тази страна кандидат“.