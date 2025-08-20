8-годишният Иван Делинов, който загина в понеделник след падане от парасейл парашут в Несебър, се е изхлузил от ограничителните колани.

Това е най-вероятната версия за трагедията, заявиха пред „Телеграф“ трима експерти от Българския национален аероклуб и Българския национален парашутен клуб независимо един от друг. Te категорично отхвърлиха възможността дете с тегло около 25 килограма да скъса авиационен колан. „За 44 години опит в нашата дейност аз не помня досега човек да е падал от парашут или парапланер. За да се случи това, детето просто не е било укрепено добре. Съвременните технологии не позволяват на ползващия парашута да се освободи, дори и умишлено, докато е във въздуха“, коментира за „Телеграф“ Ани Стаменова от БНПК, която е и вицепрезидент на Международната федерация по въздушни спортове.

Тегло

За разлика от парасейлинга парапланеризмът у нас подлежи на контрол чрез делегирани от държавата правомощия на БНАК. Оттам за „Телеграф“ посочиха, че нито една лицензирана фирма за атракционни парапланер полети не качва деца под 26 кг, тъй като телата им са твърде малки и затова коланите не могат да се стегнат достатъчно добре около тях. Стандарт при парапланерите е и това, че „пътникът“ на парапланера никога не е сам, а с инструктор, като двамата са вързани един за друг.

Контрол

Същевременно шефът на националното бюро по разследване на авиационни инциденти Христо Христов заяви за „Телеграф“, че няма институция, която да контролира този тип дейност и никой освен фирмата, предоставяща услугата, не отговаря за контрола. „Няма нормативна база за това нещо. Всичко е „направи си сам“. Няма външен контрол. Всеки моделира нещо, доправя, доработва, защото няма нормативен текст, който да казва що е то парасейлинг, с какво оборудване се осъществява, на какви стандарти трябва да отговаря то, колко години може да е било експлоатирано, както и каква квалификация трябва да има лицето, което предлага тази услуга“, каза още Христов. „Когато си летиш сам за удоволствие, можеш да правиш каквото искаш и да си чупиш главата. Но когато срещу заплащане предоставяш атракционна услуга, трябва да осигуриш безопасност“, добави експертът. Инцидентът бе коментиран и от министъра на туризма Мирослав Боршош, който потвърди законовата дупка за туристическите атракциони. „Трябва да видим кой и по какъв начин трябва да издава лицензи за всички тези екстремни атракциони“, каза той, като заяви, че според него най-добре е тази дейност да се поеме от Министерството на младежта и спорта.

Задържани

Вчера от Окръжната прокуратура в Бургас обявиха, че тримата задържани за инцидента – 52-годишният Петко Стефанов, 43-годишният Христо Раев и 45-годишният Камен Тенев – са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост. Вчера те са били задържани за 72 ч. с прокурорско разпореждане. От прокуратурата уточняват и че за тримата ще бъде поискано съдът да наложи мярка „постоянно задържане под стража“. Извършени са огледи на местопроизшествието, на парашута и на моторницата. Проведени са разпити на свидетели. Извършена е и аутопсия на момчето. Предстои назначаване на съдебномедицинска експертиза, добавиха от прокуратурата. Според „Флагман“ Стефанов е управител на базата на фирма „Венис Марина“ ООД, която предлага парасейлинг и други атракционни услуги на плажа в Несебър. Раев е управлявал моторницата по време на инцидента, а Тенев е бил помощник. „Венис Марина“ е собственост на Стефани Веселинова Стоименова, дъщеря на показно застреляния преди 9 години бивш висаджийски бос Веселин Стоименов – Дебелия. Фирмата стопанисва и други атракциони по плажове по Южното Черноморие.

Финт

Традиционно при изпълнение на всякакъв вид екстремен атракцион у нас ползвателите попълват типови декларации за освобождаване от отговорност на фирмата, която предлага услугата. В типовите декларации пише, че ползвателят е запознат с високата степен на риск от участието си в мероприятията и носи отговорност за евентуални злополуки. В декларациите пише и че клиентът осъзнава, че рискува да получи травми и се съгласява, че организаторът не носи отговорност за тях. Такава декларация е подписана и от майката на Иван, но според експерти това не може да оневини задържаните. „Всичко това, описано в тези декларации, спира да важи, ако в действията на служителите на фирмата се докаже наличие на умисъл или груба непредпазливост. В този смисъл тази декларация няма как да ги оневини“, коментира за „Телеграф“ пеналистът адв. Елица Буенова.

Здравното ведомство и свидетели се разминаха за линейката

Министерство на здравеопазването и свидетели на инцидента влязоха в спор относно използваните линейки. Според свидетели на мястото 20 минути след подадения сигнал пристигнала линейка, в която имало фелдшер без подготовка за реанимационна дейност. Едва час след инцидента дошъл реанимобил, но тогава било твърде късно да бъде спасено детето, което паднало от 50 метра височина върху главата си във водата. Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента, е с долекарски екип, казаха от МЗ. Според тях тя е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип. По случая е разпоредена незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас, за изясняване на всички обстоятелства.

Разлог потъна в скръб

„Всички тук сме в шок, а близките на семейството не са на себе си. Изпратили ги на море, а момченцето вече го няма.“ Това споделят жители на Разлог ден след нелепата смърт на 8-годишния Иван. Близките на почернените родители настояват държавата да покаже, че е на мястото си, точно както стана след катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна. „Родителите на Иван са съсипани, тепърва ще събират сили и кураж, за да наемат адвокат и да търсят справедливост за изгубения живот на сина си“, коментира млад мъж, близък до тях. Семейството на малкия Иван е сред най-уважаваните в Разлог. Майка му Мария Данева е учител, а бащата Мирослав Делинов дългогодишен служител на Районното управление на полицията в Банско. Иван е учил в Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“, откъдето вчера публикуваха жалейка за него. „С прискърбие и смиреност днес поглеждаме към висините! Там завинаги ще остане 8-годишният Иван! Дете с чиста душа и непринудена усмивка! Невинно и добро! Лети високо, ангелче!“, написаха от училището. Заради смъртта на 8-годишното момченце бяха отменени всички културни събития в община Разлог. Решението за това бе на кмета Красимир Герчев.

