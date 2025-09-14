В еликотърновският митрополит Григорий е обявил война на археолозите, работещи в епархията му. За това се оплакаха те пред „Телеграф“.

И обясниха, че владиката всячески се опитвал да компрометира и спре разкопките им на близо 700-годишната средновековна манастирска църква, която сензационно откриха

до село Самоводене.

Ръководителят на обекта в местността Шушманец проф. Хитко Вачев коментира, че поведението на Митрополията е, меко казано, скандално на фона на разкритията им в полза на цялото православие.

Учените предполагат, че са разкрили обителта на самия св. Теодосий Търновски – виден български духовник и отшелник, апологет на исихазма и пророк в средновековна България.

В момента в притвора на храма се издирва и гробът на неговия най-близък ученик св. Роман Търновски. На фона на това дядо Григорий пускал сигнали срещу археолозите и предявявал

претенции, че имотът с разкрития древен храм е църковна собственост..

Сигнали

Проф. Вачев твърди, че още миналото лято, когато разкопките стартирали, той и екипът му били подложени на жестока атака от страна на Митрополията.

Юристите на религиозната институция изпратили канонада от писма до Министерството на културата, Главна прокуратура, ГДБОП, Регионалния исторически

музей, кметството в Самоводене и кмета на Велико Търново.

В тези сигнали археолозите били обвинявани едва ли не във всички възможни грехове.

Един от сигналите срещу тях например гласял, че проф. Вачев и колегата му Илиян Петракиев от Регионалния исторически музей извършвали разкопките незаконно, защото

работели в манастирски църковен имот. Но с направените измервания с най-съвременни геодезични уреди това било оборено.

Разрешителните, които археолозите имали, също били обявени за фалшиви. От Инспектората на Министерството на културата била направена пълна и детайлна проверка от хабилитирани

специалисти, която не установила нито едно нарушение. Едно от последните обвинения реди, че археолозите са изсекли гората в района. Но и това не се доказало.

Натиск

„След като всички обвинения срещу нас не бяха доказани, аз реших, че натискът ще спре. Атаките обаче продължиха и тази година. В интернет беше качено едно отвратително интервю с

юристката на Митрополията и с един псевдоисторик. Освен това в търновския съд вече има образувано дело на Митрополията срещу община Велико Търново, което е насрочено за 31

октомври. Надявам се българският съд да е безпристрастен, защото това е паметник на културата, който вече получи статут на такъв с национално значение. Аз и екипът ми няма да

отнесем нищо от това, което сме открили тук, вкъщи. Правим го, за да запазим обекта за поколенията и това е моята мисия“, обясни проф. Вачев.

По думите му вариантите оттук насетне са два – или следващата година ще продължат да разкриват това истинско духовно средище, или ако Митрополията надделее в спора, то след само

две-три години „тук няма да се вижда нищо“. „Ако тук по някаква причина вземе, че стане манастирско, никой повече няма да пипне да

извършва разкопки и мястото отново ще запустее“, прогнозира проф. Хитко Вачев.

„Телеграф“ опита да се свърже вчера с Митрополията с цел публикуване на тяхната позиция по казуса, но получи само откази за

разговор. Последният бе на секретаря – свещеник Михаил Хаджиев.

GPS измерване решава спора

Родните учени коментираха, че в документите на Митрополията се говорело за метох, който се намирал на тази земя, но бил изгорял. Това се изтъквало като доказателство, че земята е

църковна. По този повод директорът на търновския исторически музей д-р Иван Църов обясни, че са направени измервания с най- съвременни геодезични уреди и GPS технологии.

Безспорно било установено, че най-близкото ъгълче на митрополитски имот се намира на 182 метра от мястото на разкопките.

„Този метох в действителност е бил на 500 метра оттук. След земетресението през 1913 г. близкият манастир пада и те строят метох. Сега теренът, на който ние извършваме разкопките, е

общинска земя. Ако не беше така, никой нямаше да ми разреши да провеждам разкопки“, обясни и проф. Вачев.

Иван Първанов