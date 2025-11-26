К онната полиция в София се разделя с 11 верни „служебни“ коня! Те са надхвърлили своята годност и вече не могат да изпълняват служебните си задължения пълноценно, има и риск от контузии, обясни комисар Стоян Ценов, ръководител на отдел „Специализирани полицейски сили“.

Софийската конна полиция, единствената в страната, разполага с 32 коня. На 1 декември ще се проведе търг с явно наддаване за 11 от тях.

Всички животни са изведени от хранителната верига, имат чип и паспорт, и могат да бъдат проследявани.

Конният ескадрон тази година празнува 70 години. Животните и техните конни полицаи участват във всякакви събития – от спортни и културни мероприятия до труднопроходими терени. През 2023 г. те дори са били на българо-турската граница, за да съдействат на „Гранична полиция“ при наплив на мигранти.

След продажбата на конете ще останат седем резервни, като някои полицаи ще трябва да се грижат за по два животни. Комисар Ценов обясни, че в момента няма достатъчно желаещи да станат конни полицаи и не е необходимо закупуване на нови коне.

Идеи за бъдещето на „пенсионираните“ коне

Комисар Ценов подкрепя тяхната издръжка или осиновяване, но в момента няма регламентирана процедура, а след търга МВР няма да следи съдбата на животните.

Търгът започва на 1 декември – шанс да вземете част от историята на конната полиция!