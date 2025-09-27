200 ферарита годишно и над 100 макларъна се продават в България. Собствениците им са бизнесмени, които обичат да инвестират в скъпи играчки. Те могат да се срещнат по улиците в София, но не са коли за всеки ден, а родните богаташи ги взимат с идеята да ги колекционират.

Това разкри търговецът на автомобили Християн Витанов преди старта на уникалното Car Speed Show 2025 този уикенд в зала „Арена 8888 София“.

Тунинг

Събитието се организира не от официални вносители на коли у нас, а от свободните търговци на автомобили, които внасят всякакви марки – както премиум, така и среден клас возила, у нас. В залата, както и на паркинга отпред посетителите ще могат да видят модели за 1,5 млн. евро, включително и тунинг автомобил от култовата поредица „Бързи и яростни“. Наред с изложението на коли посетителите ще могат да усетят мощността им с тест драйв, симулатори и да се качат при дрифт пилот за уникално изживяване с тази популярна техника в моторните спортове.

Лукс

На 27 и 28 септември „Арена 8888 София“ се превръща в център на лукса, скоростта и адреналина. Освен супер коли Car Speed Show 2025 събира на едно място скъпи яхти, редки класики и показва най-новите тенденции в света на автомобилите. Гвоздеят на програмата ще бъде тест драйв с Lamborghini Urus, който ще даде на посетителите шанс да усетят мощта и динамиката на един от най-желаните SUV модели на планетата. Ще бъдат представени модели на Mercedes-Benz SL680, Porsche 911 Turbo S, Porsche 911 GT3 RS, Ferrari Purosangue, Ferrari SF90, Ferrari 296 GTB, Porsche 718 Cayman GT4 RS, BMW X5M, Rolls-Royce Spectre, Aventador SVJ и още над 60 атрактивни бегачки. Емоцията се допълва от ексклузивната фотоизложба на българската звезда във Формула 2 Никола Цолов.

Захари Белчев