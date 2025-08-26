Б лизо 7,2 милиона лева – толкова е струвала последната предизборна кампания на участниците във вота през октомври 2024 г.! Партиите и коалициите са изхарчили 5,9 млн. лв. кеш, а още 1,3 млн. лв. са непарични дарения – показва горещият одит на Сметната палата.

Даренията летят, но следите изчезват!

От 345 дарения, надвишаващи минималната заплата, в 276 липсва информация за работодателя или източника на парите, а при 44 дарители няма никакви данни за доходи. Общата сума от физически лица е 1,56 млн. лв. – три пъти повече от предишните избори!

Кои харчат най-много?

Най-скъпата кампания е на ПП-ДБ – 1,3 млн. лв., следвани от ДПС-Ново начало – 1,2 млн. лв., а трети са Възраждане – 999 хил. лв. ГЕРБ е похарчила 901 хил. лв., а ИТН – 765 хил. лв.

Разходите – почти изцяло за външни услуги!

Най-големият пай е за медии – 3,2 млн. лв., следвани от плакати и брошури – 1,2 млн. лв., масови прояви – 308 хил. лв. и наеми – 581 хил. лв.

Скандални нарушения!

МЕЧ и БСП-Обединена левица не са подали навреме информация за дарения и финансирания. ПП-ДБ също е забавила декларации. Някои партии не са представили доказателства за произхода на парите от кандидати, а други дори не са обявили с кои рекламни агенции работят.

Въпреки това 14 партии и коалиции са чисти пред закона – сред тях ГЕРБ-СДС, Възраждане и ДПС-Ново начало.