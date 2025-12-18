М инистерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове за втора пенсия.

Хората на възраст до 50 г. ще бъдат разпределени служебно към динамичен подфонд, в който средствата ще се управляват по-рисково, но със съответно по-висока доходност.

Партиди

В балансиран фонд ще бъдат хората от 50-годишна възраст до 3 г. преди възрастта за пенсиониране. Там инвестициите ще бъдат с умерен риск, а доходността малко по-ниска. В консервативен фонд ще се разпределят хората, на които им остават 3 или по-малко години до пенсия. Там парите им ще бъдат инвестирани с най-нисък риск, но съответно и очакваната доходност ще бъде най-ниска.

Спестяванията по партидите остават персонални и гарантирани и са лични средства на осигурените лица, подобно на сметките в банковата система, обясняват от МФ.

Изисквания

С промените в КСО ще бъдат завишени изискванията към пенсионните дружества, които управляват пенсионните фондове и ще бъдат намалени събираните от тях такси и удръжки. В бъдеще те ще бъдат обвързани с постигнатата от дружествата доходност в капиталовите пенсионни фондове, която увеличава обема на партидите на осигурените лица. Предлага се плавно въвеждане на двукомпонентна такса, формирана от фиксирана част - процент върху управляваните активи, и променлива част, представляваща процент от постигнатия доход при инвестиране. Сред промените е и стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка осигурителна вноска, в рамките на 10-годишен период.

С измененията се предлага разширяване на видовете допустими инвестиции на фондовете с нови финансови инструменти.

София Симеонова