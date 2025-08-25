П ожар лумна в непосредствена близост до магистрала „Тракия" край Пловдив до платното в посока София при 142 километър, предаде TrafficNews.
Пламъците обхванаха сухи треви и храсти. Получи се сериозно задимяване, a 5 екипа на пожарната се впуснаха да се борят с пламъците. От полицията съобщиха, че движението е било преустановено за кратко. На място останаха екипите на полицията, ако се наложи регулиране на движението.
Движението в посока столицата обаче остана затруднено, тъй като се образува голямо задръстване.