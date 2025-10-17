У чени разкриха непокътнат гроб на знатна тракийка. Младата жена била погребана с изящни златни накити. Гробът й е открит край землището на село Капитан Петко войвода, община Тополовград.

Могила

За втора поредна година археологическият екип под ръководството на Даниела Агре и Деян Дичев изследва надгробна могила, като разкопките са спасителни и се финансират от Министерството на културата.

И тази година, както миналата, учените откриха втори непокътнат гроб на млада жена, датиран в началото на II век. Погребението е извършено по ритуала кремация на място, като тялото е било положено върху специално дървено ложе, в зидана тухлена гробна камера, покрита с тухлен свод.

Сред уникалните находки се открояват масивни златни обеци и златна аграфа - брошка с релефно женско изображение (камея) – изключителна по своето изящество, без аналог у нас. Подобен накит е познат от погребението на Креперия Трифена в Рим, което говори за високия социален статус на погребаната, отбелязват специалистите.

В гроба на младата жена е открита бронзова масичка тип трипод – с крака във формата на митични сирени, която е изключително рядка находка за територията на Римската империя. Намерени са още тоалетно сандъче, както и стъклени и керамични съдове, хурка от кост и кожени обувки.

Монета

Около главата на знатната дама е открита и бронзова монета на император Траян (98-117 г.), т.нар. „Харонов обол“, оставяна според вярванията, за да заплати душата на покойника на лодкаря Харон за преминаване в отвъдното.

Миналото лято в същата могила бе разкрит гроб на друга млада жена, също изключително богат – с бронзови тоалетни сандъчета, златен венец, лунула, бронзово огледало с образа на Дионис и Ариадна, и сребърно-позлатено сандъче, украсено с полускъпоценен камък – артефакт, уникален за Югоизточна Европа.

Двете гробни съоръжения сочат към семеен некропол на представители на богат тракийски род, живял в района в първите десетилетия на II век – период на спокойствие и разцвет на тракийската аристокрация в рамките на Римската империя