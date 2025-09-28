Т аралеж албинос беше открит за първи път в България.

Албиносът, който носи името Драго, е намерен от семейство в Лакатник, което се нагърбило с грижите за него и още два млади таралежа.

Трите животни били открити съвсем малки и безпомощни в двора на къщата им. Те решили да ги наблюдават с надеждата, че майката ще се върне. На сутринта обаче открили едно от малките мъртво и взели решение да приютят останалите, за да имат шанс за оцеляване.

Семейството се е обърнало към организации за защита на диви животни, но реакцията от институциите дошла едва след близо две седмици. През това време хората сами поели грижата за малките таралежи, въпреки че те били напълно слепи и изисквали специфично хранене и условия.

Въпреки трудностите, таралежите се развивали добре, благодарение на специализирана храна и подходяща грижа.

Албиносът се отличава не само по външен вид, но и с по-спокойно поведение в сравнение с другите два, които са по-подвижни и плашливи.

Когато закрепнат, таралежите ще бъдат върнати в природата.

Източник: NOVA