Л идерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е готов да се откаже от охраната си от НСО. Това стана ясно от думите на самия него в кулоарите на парламента. Той обяви, че още днес ще подаде искане до комисията, която е постановила да има такава охрана и тя да разгледа въпроса. Пеевски напомни, че въпросната комисия на всеки 6 месеца преценява дали има нужда от охрана и налице ли е застрашеност. Той добави, че не знае дали този 6-месечен срок е минал. "Ако има нужда от моята охрана, те да преценят. Ако няма нужда , също. Аз ще приема решения на комисията, както и в миналото съм го правил. Но няма да позволя популистки да оставят народни представители и други държавни служители без охрана. Това е несериозно", мотивира се Пеевски.

"Трябва да има държава. Темите на държавата не са кабинета на Пеевски, не са охраната на Пеевски или Борисов. Темите на държавата са спекулата, цените на стоките и услугите, заплатите на хората", поясни лидерът на "ДПС-Ново начало". "Обръщам се към всички хора в България. Положението е много тежко от падането на това правителство. Януари и февруари ще е много тежко и през следващите 6 месеца. Хората трябва да го знаят. Виновни са ПП-ДБ"', продължи той.

След това Пеевски коментира и предложението на ПП в удължителния бюджет за вдигане на заплатите в публичния сектор според инфлацията, което преди ден бе гласувано в НС. Очакванията са това да е около 5%. По този повод Пеевски заяви: "Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев. Ние го спасихме с тези 5%. Защото разбраха какви бели са направили тези момчета. Направихме го заради хората. Вчера не заслужаваха подкрепа. Нали беше перфектно всичко, само удължителен бюджет трябваше. Уплашени внесоха това за 5и%, защото знаят какво ще стане".

Накрая Пеевски призова всички партии да седнат и да се захванат с решаване на редица въпрос - спекулата, "проблемите, които ще дойдат с въвеждането на еврото". Мотивира предложението си с това, че няма правителство. "Партиите трябва да са отговорни към хората, а не да се занимават с дребнотемия. Ако цената за спокойната държава е кабинетът на Пеевски и охраната на Пеевски, аз ще го направя веднага и ще направя всички за България", заключи той.

Тихомира Михайлова