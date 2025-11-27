К атегорично – и без грам колебание! – СДВР е използвала само щатни полицаи по време на напрегнатия протест пред Народното събрание. Това заяви директорът на столичната полиция гл. комисар Любомир Николов, който разкри детайли от взривоопасната вечер.

„Охранявахме от 18:00 до 23:00 часа. Изградихме плътен кордон пред всички изходи на парламента“, уточни Николов. Но спокойствието траяло кратко.

Първият взрив на напрежение – точно в 19:10!

По думите на шефа на СДВР ескалацията не е била провокирана от полицията. В хаоса трима полицаи са ранени, а по-късно – при второ избухване на напрежение – пострадали още двама.

Общо пет униформени са с изготвени документи за травми.

ДОКАТО РАЗГЛЕЖДАТ БЮДЖЕТА: Протест блокира "Триъгълника на властта"! (СНИМКИ)

Трима са били в болница и освободени. Двама – прегледани на място и върнати на работа

Арестите: италианец + двама разбойници

Николов съобщи и за трима задържани за хулиганство.

Шок! – единият е италиански гражданин, а другите двама са опитали:

да повредят автомобил на НСО

да се саморазправят с лице с имунитет

По време на протеста са повредени три полицейски коли.

Всички случаи са предадени за разследване, а Софийската районна прокуратура се очаква да повдигне обвинения.

А плезещият се полицай?

„Видях клипчето“, призна Николов. „Ще проверим дали реакцията му е насочена към определено лице.“ Тоест – скандалът тепърва започва.

Пострадали протестиращи – но без тежки травми

Според СДВР трима демонстранти са с леки наранявания, като няма доказателства те да са причинени от полицейски действия.