„Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни”. Това написа президентът Румен Радев във Facebook.

Държавата поема „Лукойл“!

„Ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, трябваше досега да са назначили ОТУ и да са поели оперативното ръководство на посочените дейности - веднага след обявените санкции на 23 октомври т.г. Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата”, допълни той.

Според него през последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокарват светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. „А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?”, пита президентът.