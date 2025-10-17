Н е е време за избори, защото в политически план това означава избори през февруари месец. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който взе участие в заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.

Провеждането на избори по никакъв начин няма да допринесе за изграждането на стабилен социален мир, каза още Желязков.

Премиерът отбеляза, че в Народното събрание няма нито спокойствие, нито здрав разум и това се пренася върху обществените настроения и социалния диалог.

Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор е започнат от нас, каза още Желязков и съобщи, че вчера е разговарял с БСП.

Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство, заяви премиерът.