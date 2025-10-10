П отресаващ сигнал е подала майка на ученик, прилагайки снимки и твърдейки, че в българско училище някой си е позволил да снима децата в тоалетната.

За това информира "Флагман", цитирайки думите на майката и публикувай снимките ѝ. Скоро след публикацията директорът на школото излиза с позиция.

Майката написала:

“Здравейте, пиша Ви с оплакване, че в училище ОУ "Отец Паисий" село Равна гора, община Созопол има камери в тоалетните. Това е недопустимо да има камери в тоалетните, това е пълен ужас! Нито децата, нито учителите имат право на лично пространство. Моля, това да се разчуе и да се вземат съответните мерки. Не се чувствам в безопасност да пускам детето си в училище…”.

Писмото е придружено придружено с три снимки.

Репортер на медията се свързва с директора на ОУ “Отец Паисий” г-жа Миглена Герчева, за да разбере дали камерите, които очевидно работят, видно от заснетия материал, са от тоалетните, които ползват учениците, учителите и обслужващият персонал.

Ето какво казва г-жа Герчева: “Аз не съм слагала камери, няма такова нещо. Не мога да разговарям по телефона, в движение съм.”

Тъй като всяко учебно заведение има охрана едва ли външно лице могло да проникне във вътрешността на сградата, обхождайки етажите в търсене на тоалетни, "Флагман" прави опит да изпрати трите кадъра на г-жа Герчева на мобилния й телефон, обявен в официалния сайт на ОУ “Отец Паисий”, село Равна гора, община Созопол.

Разговорът, който е проведен първоначално с нея е именно чрез този официално обявен мобилен телефон.

Оказва се обаче, че е невъзможно потресаващите кадри да достигнат до г-жа Герчева дори като MMS.

Майката, чието име се спестява, изпратила същия сигнал и в РУО-Бургас, в училището проверката трябва да приключи до 15-ти октомври

Позицията на директора Миглена Герчева

Веднага след публикацията във "Флагман", с медията се свързва директорът Миглена Герчева.

Телефонният разговор с дежурния редактор е публикуван като звуков файл.

"Той е доказателство за това как може да бъде съсипан авторитетът на един истински педагог, отдаден на децата - чрез злепоставяне от страна на родител, който държи да е анонимен, пишейки жалби до началника на образователния инспекторат в Бургас и до медията ни", пише "Флагман".

„Оскърбена и обидена съм. Аз работя като учител в това училище вече 13 години, временно изпълнявам длъжността директор вече трета година. Имам представа коя е майката и ви уверявам, че нейното момиченце е най-обгрижвано тук. Тези камери са поставени заради външното оценяване, по време на изпити и са и в санитарен възел, в който децата си мият ръцете. Отговарям не само на вас. Мен ме проверяват и от РУО-Бургас, има заповед до 15 октомври да им изпратя всички резултати, за да преценят дали да бъда санкционирана“ - каза г-жа Герчева.

От думите ѝ става ясно, че навсякъде в училището има табели, че е под видеонаблюдение.

Грозната история показва как нескопосано може някой родител да използва медиите, за да си разчиства лични сметки.