51 години след първата копка на магистрала „Хемус“ тя най-сетне е готова наполовина.

Това изчисли „Телеграф“ на база построеното и оставащото от аутобана, свързващ София и Варна през Северна България, след като преди няколко дни в експлоатация бе пуснато малко парченце от него край Угърчин, Ловешко.

Участъче

Става дума за 3 километра от магистралата от пътния възел край луковитското село Дерманци до следващия пътен възел – с шосето за Угърчин. Нищо и никаквият участък обаче е ключов, защото с неговото пускане частта от магистралата в експлоатация се изравнява с тази част от нея, която остава да бъде построена. „Телеграф“ изчисли, че след пускането на малкото участъче построеното е 102,800 м, докато оставащото за дострояване е 102,500 м.

Темпо

„Хемус“ е започната през 1974 г., като строителството стартира едновременно от София и Варна. Към 1989 г. са построени 88 км от аутобана или темпо от 5,8 км на година. Магистралата върви с добро темпо и в първото десетилетие след падането на Тодор Живков – с по около 4 км годишно. Голям спад в темпото има в периода 2000-2013 г., когато се строи едва по 1 км годишно. Активизация има в последните 10 години, когато темпото нараства отново до около 5 км годишно. „Трудно е да се прогнозира кога ще е готово цялото трасе. Оптимистичният сценарий при стабилна политическа среда и наличие на динамично приоритетно финансиране на проекта е да бъде готова още 2031 г. Ако няма политическа воля и финансирането е ограничено, колкото да не замира проектът, то може да отнеме и още 50 години. Все пак аз съм оптимист, че оставащото ще бъде завършено за по-кратко време от построеното досега“, коментира за „Телеграф“ пътният проектант инж. Деян Милев.

Деян Дянков