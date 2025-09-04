А втобус, извършващ превоз по линията Варна – София, е спрян от движение на автогарата в Шумен след сигнали малко след 13:00 часа вчера, съобщиха днес от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигнал на телефон 112 е подаден от водач на лек автомобил, който е забелязал, че автобусът се е движел по пътното платно криволичейки. Според него е имало технически проблем, тъй като предната и задната част на моторното превозно средство не се движили в една линия. По същото време пътници в автобуса също съобщили, че се чувало нещо да стърже и се притеснявали за безопасността си.

Веднага е създадена организация за реакция на получените сигнали. Екипи на „Пътна полиция“ своевременно са извършили проверка на автобуса на автогарата в Шумен и са констатирали, че има опасна техническа неизправност по окачването на моторното превозно средство, което е спряно от движение. На водача е съставен акт и за установено административно нарушение.

Пътниците в автобуса са продължили да пътуват с друго превозно средство. Те са изказали благодарности на пътните полицаи за бързата реакция и взетите навременни мерки за предотвратяване на тежък пътен инцидент, предаде БНТ.