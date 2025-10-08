У правителният съвет на Съюза на архитектите в България излезе с няколко предложения във връзка с кризисната ситуация във ваканционното селище "Елените" след наводнението в курорта, при което четирима загинаха. В декларация на Съюза, адресирана до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, Националното сдружение на общините в Република България и БТА, от организацията настояват чрез законови и управленски мерки да се ограничи изработването на така наречените "частични изменения на Подробни устройствени планове (ПУП)", които в преобладаващата си част са планове за един или два имота и да се стимулира възлагането на цялостни подробни устройствени планове.

От САБ искат също да се изиска от всички черноморски общини и от градовете, разположени в полите на планини (включително и София), да се изследват коритата на реките и така наречените "сухи дерета", които според организацията са отточни трасета на скатни води при проливни дъждове, и как са спазени мерките за опазването им от застрояване и осигуряване на защитата от наводнения.

Според организацията трябва да се направят проверки в кадастралните карти за актуално състояние на собствеността и предназначението на имотите по протежение на тези корита и дерета, както и да се проследи във времето дали има смяна на собствеността от държавна и общинска в частна и как това е осъществено.

От САБ предлагат също да се включи името на проектанта - архитект в информационната табела на всеки строеж, каквото изискване в момента няма. Предлага се още да се повиши ролята на САБ и Камарата на архитектите в България (КАБ) в общинските експертни съвети, като двете организации следва да отговарят за експертността и компетентността на своите представители. От организацията настояват също да ce оповестят публично архитектите - автори на градоустройствените и архитектурни разработки в курортно селище "Елените", и КАБ и САБ да разгледат тяхната професионална отговорност в рамките на своите правомощия.

САБ настоява институциите да дадат публичност на всички съгласувателни процедури, предхождащи строителството в курортно селище "Елените", заедно с отговорните за това лица.

"Безспорно ние, като професионална гилдия, си носим отговорност за тази ситуация поради продължителното си мълчание и "служенето" на администрацията, на инвеститорите, на строителите... Въпреки това, преобладаващата част от колегията остава вярна на професионалната етика и работи с грижа за околната среда и интересите на гражданите", се посочва още в декларацията на САБ, която е гласувана от Управителния съвет на организацията на заседанието му на 7 октомври с пълно единодушие.

Нередности и нарушения в строителните книжа бяха открити при проверки във ваканционното селище. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди на 3 октомври поредица от проверки във връзка с кризисните ситуации в някои райони на страната, предизвикани от обилните валежи, съобщиха тогава от ресорното министерство.