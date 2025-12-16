Б ългарин е загинал на фронта в Украйна. Смъртта му беше потвърдена от организацията с нестопанска цел Мемориал - международни доброволци за Украйна, която публикува инфирмация чуждестранни военни на фронта.

Името му е Тодор Николаев Кузмов. „ Моля, помогнете ни да го почетем, за да не бъде забравен. Нашият любим български брат Тодор Николаев Кузмов, който служи в Украйна като доброволец, загина на бойното поле. Чест, слава и благодарност на нашия брат“, пише на страницата във Фейсбук.

Преди това за двама други български граждани е официално потвърдено, че са загинали в Украйна. Единият е Светослав Славков, който падна в бой с руските нашественици край Купянск в последните дни на 2023 г. Другият е Владислав Младенов от Дупница, който загина през юни 2025 г.