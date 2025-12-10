Г олям скандал се е разиграл около 18 ч. във вторник. В полицията в Първомай постъпил сигнал от местния филиал за спешна помощ, че при тях се явила възрастна жителка с фрактура в областта на едната ръка.

Според предварителната информация пенсионерката получила травмата по време на възникнал спор на улицата с нейна по-млада съседка. Пострадалата загубила равновесие и паднала на земята, след като връхната й дреха се била закачила за електрическата тротинетка, с която опонентката й потеглила.

В рамките на образуваното досъдебно производство другата участничка в кавгата е задържана за едно денонощие. Предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата, писа trafficnews.bg.