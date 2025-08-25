Д вугърбата камила Камилчо се събра със семейството си. От няколко дни родителите му са новите обитатели на бургаския зоопарк. Това каза пред „Телеграф“ собственикът му Кръстьо Дъбов. Той обяви още, че до края на година пантерите, сервалите и каракалите ще се ширят на по-широко, след като територията им бъде увеличена с близо 10 дка., като така общата площ на зоопарка ще стане близо 70 дка. „Увеличаваме хабитата на големите котки. Идеята е всяка една от тях да разполага със собствена волиера, голяма, която по принцип да бъде свързана наземно или въздушно с другите. Фактически се получава един голям комплекс, като ще има топла връзка между всички волиери, и когато самите животни са готови ще могат от една волиера да минават в друга“, разказа той.

Планове

Собственикът сподели, че има идея в зоопарка да има и бял тигър. „Там искаме да направим хабитат, който да няма никакви решетки, да няма видими заграждения, да бъде всичко с ровове нагоре-надолу, така че да ги наблюдаваме, като в дивата природа. Една такава територия се прави в течение на 3 до 5 години. Дъбов добави, че водят преговори с приятелски зоопаркове за взимането на стадо зебри. „В момента сме започнали изкопаването на едно голямо езеро в тези 15 декара и искаме това да се получи като една савана с камили, зебри. Вътре да има езеро с лебеди и посетителите да могат от една висока рампа да наблюдават живота там“, обясни той.

Осиновени

Стана ясно още, че към момента 30% от животните в зоопарка са осиновени. „При нас осиновяването върви с един бонус - ние правим реклама на фирмата, която осигурява прехраната на животното, пускаме служителите й да влизат безплатно. Така ние разчитаме на тях за развитието на зоопарка, а те го предоставят като социален бонус на служителите си“, коментира той. Собственикът посочи какъв е примерният разход за една камила. „Тя яде по една-две бали сено или люцерна на ден. Една струва средно между 8 и 12 лева, месечно излиза около 630-700 лева”, изчисли той и подчерта, че подпомагането може и да е в натура. Даде пример и с пантерата и обясни, че тя яде между 3 и 5 кг месо на ден, като то не е само телешко и може да бъде също така заешко и овче.

Владимир Христовски