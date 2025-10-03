В арненска област бие столицата по брой тежки катастрофи, сочат данните на Пътна полиция. Областите с най-малко пътни инциденти пък са Перник и Ямбол.

Така до юли месец тази година в морската столица са отчетени 438 тежки катастрофи, докато в Софийска област те са 396. Най-малко тежки ПТП за тази година са регистрирани в областите Перник и Ямбол - съответно с 38 и 32 катастрофи.

Жертви и ранени

В същото време обаче столичани са дали повече жертви на пътя. Загиналите са 23-ма, а пък Варна с 10 по-малко. Пловдив, където традиционно има много пътни мелета, са с 19 загинали за същия период. Общо за цялата страна тежките катастрофи са 3784 с 239 загинали. Това е с 10 души по-малко за същия период на миналата година. От МВР обаче отчитат повече загинали деца на пътя - 12, докато миналата година те са били 5. Съответно повече са и ранените деца при катастрофи - 759 при 666 за миналата година до юли месец. За тази година има значителен ръст и на ранените деца водачи. За посочения период те са 185 или с 55 повече. Най-много са пострадалите заради електрически тротинетки.

Жива сила

„Това са все големи градове, където би трябвало да има повече контрол, повече камери. Колко камери има във Варна. В Пловдив в 21-ви век - чакаме. Хората навсякъде са дигитализирани и имат камери из целите си държави, ние в 21-ви век в Пловдив, който досега беше първи по смъртност, нямаме камери“, коментира Петя Иванова от „Ангели на пътя“, сдружението, обединяващо родителите на загинали на пътя деца. „Просто институциите не работят в синхрон една с друга. Аз живея точно на булеварда, на който джигитът влезе в автобуса с колата си, три дни имаше затишие след катастрофата, след това отново стана същата писта. Трето РПУ е на метри от мястото, но нощно време полицията спи дълбок зимен сън. Трябва да има жива сила навън и да контролира“, категорична е тя. „Говорихме за патрули, които да са необозначени, защото вие знаете, където има полиция или камера, те присветват, намаляват и после моментално отново вдигат скоростта“, каза представителката на „Ангели на пътя“. „За мен г-н Митов (б.а. - вътрешният министър Даниел Митов) трябва да се вземе в ръце и нещо да предприеме, защото наистина е нещо страшно. Повече жива сила трябва, повече необозначени патрули, не може само с глобите. Да, те са абсолютно наложителни, но трябва задължително МВР да е навън“, заяви Иванова, като допълни, че сдружението няма никаква комуникация с настоящия МВР шеф. „В момента камерите на кметовете имат право също да глобяват за скорост, така че да се хванат кметовете съвместно с МВР и да си свършат работата“, каза тя. По думите й още липсват и допълнителни лаборатории за кръвните проби на водачите, от които има толкова голяма нужда.

Изграждат рехабилитационен център за пострадали деца

Да бъде създаден рехабилитационен център за деца, пострадали при катастрофи, е следващата цел на „Ангели на пътя“, обяви пред „Телеграф“ Иванова. „Нашата борба сега е да направим кампания, даже в момента работим със застрахователно дружество, за да се открие в София рехабилитационен център за деца, пострадали при ПТП, които след това да продължат там възстановяването си“. По думите й това е абсолютно наложително. „Искрено се надявам тази година да не е черна статистика. Това е нещо страшно, по-страшно няма. 13 са загиналите деца до август, имаме много самокатастрофирали, те са много комплексни нещата. Да, има наказания, но децата нямат никакъв респект. Това е младото поколение. Виждаме, че в първата година, когато вземат шофьорска книжка, не са подготвени. От сдружението призоваваме да се работи с 12- класниците“.

Умираме в ПТП-та най-много в събота, най-малко в сряда

Най-много са загиналите в тежки катастрофи в събота, отчитат от МВР. За посочения период в този ден от седмицата живота си са загубили 59 души, като най-много са загиналите в интервала между 17 и 18 часа. В сряда броят на загиналите при тежки пътни мелета е най-малък - 24 души. Най-много инциденти на пътя стават в петък - общо 588 тежки ПТП в цялата страна. И тук отново Варна е първенец. Най-малко инциденти пък отчитат в неделите.

Сигнали срещу Емрах и Коцето от година

„Специално срещу тях двамата - Емрах и Коцето, от една година сигнализираме МВР и те не ни отговарят. Сигнализирахме за гонките и заради това, че се хвалят“, обяви Иванова, допълвайки, че това са хората, от които младите взимат пример. Изпълнителите бяха глобени преди седмица заради видео в социалната мрежа, на което се вижда как си правят състезание на столичен булевард. Двамата бяха привикани в полицията, където отнесоха глоби от по 3000 лева и временно отнемане на шофьорските книжки. След разразилия се скандал и двамата се извиниха публично.

Екип на Телеграф