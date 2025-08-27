С айтът на Икономическия и социален съвет в България е с нова функционалност – чатбот, който предоставя лесен и бърз достъп до важна информация, свързана с присъединяването на България към еврозоната.

Съвременната технология е внедрена от ИСС с ясната цел всеки гражданин да може да получи отговор на въпрос, възникнал в неговото ежедневие във връзка с еврозоната.

Чатботът отговаря на въпроси, свързани с доходи, цени, инфлация, превалутиране, валутен обмен, кредити, депозити, бизнес, контролни институции и други, които пряко засягат гражданите. Има възможност да се избере и конкретна тема, например „доходи“ или „потребители“, и чатботът за няколко секунди дава основната информация по въпросната тема.

Коментар

Това е улеснен начин, чрез който всеки, който има въпроси, свързани с еврото, може да си намери информацията. Стъпваме на достоверната информация от страницата на Министерство на финансите и БНБ за еврото, коментира пред „Телеграф“ председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова. Считаме, че това ще е допълнително улеснение на гражданите по-лесно да се ориентират, когато има конкретни въпроси за цени, кредити и др., добави тя.

Подкаст

Интерактивният помощник е достъпен на сайта на съвета в специално обособената секция „Еврозона“. Също там, в подкаст „Въпросите с отговор“, бизнес, синдикати и граждански организации задават въпроси на водещи експерти и представители на институциите.

Епизодите вече са три. В последния се дават конкретни практични съвети за избягване на измами и неточности. Един от тях – след първи януари да се следят внимателно цените и рестото, особено при монетите.

За да се избегне объркване, е добре хората да използват онлайн калкулатори и официални информационни източници.

София Симеонова