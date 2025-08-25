П олицията в Червен бряг залови 71-годишен мъж в момент на сделка с 17-годишно момче на 23 август.

В джоба на непълнолетния е открит малък полиетиленов плик с марихуана, а възрастният дилър държал две банкноти по 10 лева.

При претърсване на дома му са открити различни видове наркотици – стъклен буркан със суха зелена тревиста маса, четири плика с бяло кристалообразно вещество, съдове с черно прахообразно вещество, 225 боеприпаса и компютър.

От вилата са иззети също две електронни везни, множество пликове с наркотици и вакуумно запечатани пакети.

Назначена е физикохимическа експертиза, а мъжът е задържан, като разследването продължава.