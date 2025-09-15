Б ившият футболист на ЦСКА, ЦСКА 1948 и Септември София Симеон Александров от този сезон играе аматьорски футбол в Германия. 21-годишният флангови футболист подписа с местния Вестфалия Херне, който се състезава в Лига Вестфалия 2, което е шестото ниво на футбола в страната.

Александров за последно беше част от втория отбор на ЦСКА 1948, но напусна. Фланговият нападател вече е изиграл 5 мача за Вестфалия Херне, като е вкарал един гол. Неговият отбор заема 11-о място във временното класиране на своята лига.

Симеон Александров проби в мъжкия футбол в Септември София, а през лятото на 2022 година е продаден на ЦСКА. При "червените" не успя да се наложи и беше пращан под наем в Пирин Благоевград и Септември. През миналото лято премина в ЦСКА 1948, където игра основно за дубъла, а за първия състав записа едва два мача.

Той има и шест двубоя за младежкия национален отбор на България.

С този ход обаче Александров реално слага край на професионалната си кариера.