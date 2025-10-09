Г ерманският национален отбор е изправен до стената и съществува възможност да пропусне директно класиране за Мондиал 2026. Бундестима спечели само два от последните си шест мача и напрежението около Юлиан Нагелсман се покачва. Засега селекционерът запазва спокойствие и показва правилните сигнали. Нагелсман се отказа от първоначалната си идея да работи хоум офис. Той и екипът му изглеждаха 21 мача на живо от последната пауза за националните отбори. Това е изглежда като стъпка в правилната посока, защото еуфорията от неговото назначение отдавна изгасна. Преди две години страната изпадна във футболна треска след избора на Нагелсман, който е считан за един от най-добрите млади треньори в света. Германия му повярва, но отпадането на четвъртфиналите на домашното Евро 2024 се превърна в отрезвяващ шамар. Новият квалификационен цикъл за световното първенство започна с шокираща загуба от Словакия като гост с 0:2 и с неубедителна игра срещу Северна Ирландия (3:1). Нагелсман трябва да покаже, че е способен бързо да си върне загубеното доверие. В противен случай мястото му не е в националния отбор.

ВРЪЩАНЕ КЪМ ПОБЕДИТЕ

Каквото и да си говорим в стилово отношение, за един национален отбор най-важното са победите. Германия е свикнал да печели по един или друг начин. Предстоящите мачове до края на годината срещу Люксембург, Северна Ирландия, отново Люксембург и Словакия влизат в графата „задължителни“. Германия трябва да мисли не само за първото място в групата, но и да запази мястото си в първа урна за жребия за Мондиал 2026.

КРАЙ НА ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ

Една от основните причини за уязвимостта в защитата на Германия е липсата на яснота. Нагелсман непрекъснато си прави експерименти със схемата на игра. От началото на 2025 година Бундестима изигра три мача с тройка в защита и три с четирима. Нужна е повече яснота и стабилност в това отношение. Най-логичното решение изглежда тройка с Нико Шлотербек, Джонатан Та и Валдемар Антон. Последният ще бъде заменен, когато Антонио Рюдигер се възстанови.

СТИГА С РОТАЦИИТЕ

Нагелсман сега трябва да създаде основно ядро и да определи ключовите си играчи, защото само последователността може да донесе стабилност. Фактът, че той избра Колинс от Франкфурт веднъж, а след това не го извика след слабо представяне, не е добър знак – това отслабва играчите, вместо да ги укрепва. Остава по-малко от една година до световното първенство и нужна повече яснота затова кои са важните фигури в този състав.

