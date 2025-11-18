Г ермания разгроми Словакия с 6:0 и завърши със стил световните квалификации в група "А", като се класира за Мондиал 2026 на първо място в групата с 15 точки, а Словакия ще играе бараж, тъй като завърши втори с 12 пункта в актива си.

Още в 18-ата минута Йозуа Кимих намери с центриране Ник Волтемаде, а той вкара в трети пореден мач на националния отбор - 1:0. В 29-ата минута Горецка майсторски намери спринтиращия Серж Гнабри, който не остави шансове на вратаря Дубравка за 2:0. 7 минути по-късно Флориан Вирц намери Лерой Сане, който хладнокръвно насочи топката в далечния ъгъл на вратата - 3:0. В 41-ата минута отново Вирц и Сане взаимодействаха за нов гол на Германия. Футболистът на Ливърпул намери Сане на далечната греда, а крилото на Галатасарай с красив изстрел покачи резултата на 4:0. Влезлият като резерва играч на РБ Лайпциг Ридле Баку беше точен в 67-ата минута за 5:0 след подаване на Гнабри. Друг футболист на РБ Лайпциг - Асан Уедраого, дебютира за Германия в 77-ата минута, а само две след това вкара и първото си попадение с екипа на Бундестима. Бързите подавания с едно докосване матираха словашката защита, а финалният пас на Сане задължи Уедраого да прати топката в мрежата за крайното 6:0.

Нидерландия също си осигури място на Световното първенство по футбол през 2026 година след страхотно представяне през второто полувреме, което доведе до победа с 4:0 над Литва в Амстердам.

Първо Райндерс откри още в 16-ата минута. После Коди Гакпо удвои резултата от дузпа, отсъдена след намеса на ВАР за игра с ръка. Няколко минути по-късно, Гакпо асистира на Шави Симонс за третия гол. Дониел Мален завърши бързата серия с красив индивидуален пробив, оформяйки крайното 4:0.

Другите резултати:

Малта - Полша 2:3

Северна Ирландия - Люксембург 1:0

Черна гора - Хърватия 2:3

Чехия - Гибралтар 6:0

