Г ермания нямаше никакви проблеми и разби с 4:0 аутсайдера Люксембург в световна квалификация от група "А", играна в Зинсхайм. Давид Раум се разписа за немците в 12-ата минута, а след 20 изиграни минути в срещата настъпи ключов момент, като бранителят на гостите Дирк Карлсон направи дузпа и бе изгонен с директен червен картон. Оттам нататък Бундестимът нямаше никакви проблеми и чрез Йошуа Кимих (21‘-дузпа, 51‘) и Серж Гнабри (48‘) оформи комфортния си успех.

Общо взето германците нямаха никакви проблеми. Въпреки че вкара два гола, Кимих имаше най-много кахъри в края на мача. Той не успя да играе коло две минути, след като имаше проблем с късите си гащета. Накрая човек от щаба му помогна да ги закрепи.

В другия мач от групата Северна Ирландия шокира Словакия, а това означава, че Германия се връща на първата позиция в класирането.

