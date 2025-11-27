П АОК се изложи 1:1 у дома срещу норвежкия Бран в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Българинът Кирил Десподов не успя да помогне на своя отбор. Той бе резерва и се появи в игра в 79-ата минута на мястото на Тайсон. Тогава резултатът все още бе 1:0 в полза на гърците, след като в 64-ата минута Иванушец откри. В 89-ата минута обаче Кьорнвиг изравни резултата.
Вижте всички ранни резултати от Лига Европа:
ЛУДОГОРЕЦ - селта 3:2
Астън Вила - Йънг Бойс 2:1
Лил - Динамо Загреб 4:0
Виктория Пилзен - Фрайбург 0:0
Порто - Ница 3:0
Рома - Мидтиланд 2:1
Фейенорд - Селтик 1:3
Фенербахче - Ференцварош 1:1