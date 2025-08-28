П АОК и Кирил Десподов се класираха за основната фаза на Лига Европа след успех с 5:0 над Риека без Доминик Янков на „Тумба“. Българският национал започна като титуляр за „двуглавите орли“ и записа 69 минути на терена. Доминик Янков път не бе в групата на гостите от Хърватия.
През първата част Суалихо Мейте и Янис Константелиас се разписаха, а през втората това сториха Фьодор Чалов, Йоргос Якумакис и Димитриос Пелкас. Риека остана с десет души на терена след втори жълт картон на Анте Майстрович в 71-вата минута. ПАОК Продължи с общ резултат 5:1.
