2017 година. Осемгодишното берлинско хлапе облича екипа, връзва футболните си обувки и с лека нервност, но с много ентусиазъм стъпва за първи път на тренировъчното игрище на местния Херта. Пътят му започва от детската формация на клуба до 9 години. Още тогава талантът му е очевиден за всички – отличен поглед върху играта, бърза мисъл, перфектна техника и неуморен двигател в средата на терена. Треньорите на по-горните групи започват да се карат помежду си в опит да го задържат по-дълго при себе си, но през лятото на 2025 г. на 16 години подписва първия си професионален договор с тима от Втора Бундеслига.

Името на новата перла на германския футбол е Кенет Айхорн. Паметна за него ще остане датата 10 август, когато в 68-ата минута на мача от втория кръг на Втора Бундеслига срещу Карлсруе (0:0), тийнейджърът смени Леон Йенсен на препълнения „Олимпийски стадион“ в столицата. Месец по-късно Айхорн се превърна в най-младия титуляр във Втора Бундеслига, след като попадна в стартовия лист на Щефан Лейтъл при победата с 3:0 като гост над Хановер. 16-годишният дефанзивен халф прекара 89 минути на терена, записвайки 86% точни подавания, спечели 55% от единоборствата и загуби само веднъж топката. Бе изпратен под бурните овации на гостуващите фенове.

„Да играеш пред 50 000 души срещу отбор като Хановер и да си само на 16 години. За мен Кени беше най-добрият играч на терена. Изумително е влиянието на това момче. Той е много фокусиран и здраво стъпил на земята. Физически е отлично подготвен, чете безпогрешно играта и е много амбициран“, засипа го с похвали треньорът на Херта Лейтъл.

Малкия Кроос, както често е наричан от съотборниците си Айхорт, постепенно се превръща в апетитна хапка за Байерн, Леверкузен, РБ Лайпциг и Айнтрахт Франкфурт. Развитието на 16-годишното дете чудо следят и колоси като Реал Мадрид, Барселона и ПСЖ. В момента Айхорн се котира на 8 милиона евро от Tramsfermarkt, но според брата на самия Кроос – Феликс, цената му ще скочи поне до 60 милиона евро

