Г ермания марширува за едно на мъка като гост на Северна Ирландия. Двубоят беше от група А на световните квалификации в Европа. Единственият гол в срещата вкара Ник Волтемаде в 31-ата минута. За нападателят това беше дебютен гол за Бундестима. С успеха Маншафта събра 9 точки и продължава да бъде лидер в своята група. Със същия брой е и вторият Словакия. Северна Ирландия остава на трето място с три точки и без шансове за класиране на Мондиал 2026.

Първата по-интересна ситуация беше в 6-ата минута. Серж Гнабри отклони топката към Леон Горетцка в наказателното поле на съперника, но халфът не успя да нанесе удар, падайки на терена. Ник Волтемаде овладя и подаде към Давид Раум, чийто шут беше блокиран в корнер. Две по-късно Флориан Виртц шутира над вратата от удобна позиция.

В 16-ата минута гол на Северна Ирландия беше отменен. Пийкок-Фаръл прати топката в наказателното поле на Германия, където топката беше отклонена с глава към Пади МакНеър. Защитникът не успя да играе добре с кълбото, след което последва разбъркване и Даниел Балард прати топката във вратата. МаКНеър обаче беше в положение на засада и попадението не беше зачетено.

Три минути след това шут на Александър Павлович от границата на наказателното поле премина над вратата. В 31-ата минута Германия поведе. Ник Волтемаде се извиси над всички след центриране от корнер на Давид Раум и насочи топката с рамото си към далечната греда за 0:1, реализирайки дебютния си гол за Бундестима.

Две минути след почивката Карим Адейеми пропусна страхотна възможност за втори гол. Флориан Виртц пусна извеждащ пас към Адейеми, който надбяга защитата на домакините и се озова сам срещу Бейли Пийкой-Фаръл. Нападателят нанесе удар, който обаче премина покрай вратата.

След час игра Девени надигра Раум във въздуха и подаде към Шей Чарлс. Той отправи силен удар от средна дистанция, който Оливер Бауман успя да избие. След това беше отсъдено и нарушение в атака на футболист на домакините. Германците сбъркаха при изнасянето на топката, при което последва удар на Итън Гелбрайт, а след намеса на вратаря на Германия се стигна до корнер.

Десет минути след това Серж Гнабри получи от Леон Горетцка и шутира в близкия ъгъл, но вратарят изби. В 85-ата минута Итън Гелбрайт получи топката пред наказателното поле и отправи силен удар, но опасно над вратата. Три след това Калъм Маршал получи подаване от дълбочина, освободи се и нанесе удар, с който Бауман успя да се справи. Във втората минута на добавеното време на мача Йонатан Та изчисти удар на Джош Магенис.

В другия мач от групата очаквано Словакия се справи с Люксембург за 2:0.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX