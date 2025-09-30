Б ългарският национален отбор по волейбол бе посрещнат с почести на летище „Васил Левски“ при прибирането в София след фурора на Световното първенство във Филипините.

Тимът ни кацна малко след 10 часа. Червен килим, гвардейци и лица от правителството посрещнаха нашите герои на пистата. Всеки от тях получи роза и поздравления. Първи от самолета слязоха архитектът на успеха - селекционерът Джанлоренцо Бленджини, както и президентът на федерацията Любо Ганев.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев посрещна волейболистите в Истанбул

Националите, които са подкрепяни от генералния спонсор efbet, спечелиха сребърните медали на шампионата.

