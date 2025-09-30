П резидентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев беше категоричен, че успехът на състезателите е общ, плод и на представителите на федерацията. Усилията, положени през последните години, дадоха резултат сега със спечелването на сребърните отличия. В това е убеден Любо Ганев. „Радвам се, че момчетата започнаха да усещат успеха. Ние го направихме заедно, не само успеха, а отношението към играта, отношението към отбора. Показахме, че имаме задружен отбор, треньорите, щабът, ние като федерация – всеки знае какво трябва да прави и си върши работата“, каза президентът на федерацията.

Той потвърди отново, че основната цел на тима ни е класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. „Ние откраднахме много неща от Италия, организацията във федерацията, организацията в учебно-тренировъчния процес. Заплатата на Бленджини не мога да ги отчета, че съм ги изхарчил за това, говорихме с министъра, че това трябва да се промени, заради наредбата. В Италия отдавна се работи професионално. Клубовете трябва да намерят повече партньори, защото състезателите се изграждат по клубовете“, коментира още Ганев.

„Винаги съм бил оптимист, знаехме, че тези резултати ще дойдат с привличането на Бленджини. Ние си бяхме начертали път, който да ни доведе в Лос Анджелис 2028. Сега малко изпреварихме събитията, но когато победихме Германия, бях убеден, че този отбор ще играе поне полуфинал. Бях сигурен“, допълни той.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX