С елекционерът на националния отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини отново показа хладнокръвие, независимо от еуфорията у нас. Той определи успеха като невероятен. Тимът ни се прибра тази сутрин от Филипините, където спечели сребърните отличия на шампионата на планетата.

„Да, в следващите дни ще осъзнаем мащабите на това, което постигнахме, всички състезатели трябва да са горди с това, което направихме. Най-важното нещо е да запазим самообладание, защото ни предстои още работа“, сподели наставникът.

„За първи път си дадох сметка, че нещо можем да направим още преди година, когато избрах тези играчи един по един. Вслушвал съм се препоръки, но аз избрах всички състезатели. Избрах хора, които са готови да дадат всичко от себе си. Полуфиналният мач, който спечелихме, тогава си дадохме сметка, че можем да спечелим нещо голямо“, каза още треньорът.

Националите, подкрепяни от генералния спонсор efbet, сътвори истински подвиг във Филипините.

„Сега вече няма да се гледа на нас като на аутсайдери, трябва да се подобрим, за да продължим нагоре“, уточни италианецът.

„Мога да кажа, че не трябва да променяме целите си, те трябва да останат същите, Трябва да запазим баланса и отношението към работата, за да успяваме да се развиваме. В противен случай би се получил обратен ефект“, допълни той.

Наставникът предупреди, че тимът трябва да успее да се справи с голямата еуфория: „Мисля, че те ще се справят с емоциите, нека да го изживеят и да се зарадват, да получат любовта на хората. За мен е важно цялостното отношение на тези момчета.“

„Невероятно. Това е думата, с която мога да опиша онова, което се случи“, завърши Бленджини.