Д ве години след спечелването на световната си титла, Германия за втори път в историята си стана и европейски шампион.

В епичен, изключително оспорван и вълнуващ финал на ЕвроБаскет 2025 в латвийската столица Рига, Бундестимът надделя над Турция с 88:83.

Комшиите преследваха първо златно отличие от голям форум в историята си. В крайна сметка обаче Маншафтът прибави континентален трофей към световната корона от 2023-та.

Финалът в Рига противопостави единствените отбори, които не познаваха вкуса на загубата в хода на цялото първенство. Турция спечели група "А" в компанията на Латвия, Чехия, Португалия, Естония и Сърбия, след което елиминира последователно Швеция, Полша и Гърция. Най-впечатляваща беше лекцията, която тимът на Ергин Атаман изнесе на Янис Адетокунбо и компания на полуфиналите. Турците буквално отвяха съперника си с 94:68 и показаха, че разполагат с много офанзивни оръжия покрай звездата Алперен Шенгюн.

Германия влезе в турнира като един от големите фаворити и с представянето си оправда прогнозите на специалистите. Водени от Франц Вагнер, бундесите вкараха по над 100 точки срещу Черна гора, Швеция, Литва и Великобритания, а в последния си мач от група "В" съкрушиха Финландия. В петък те не оставиха шансове на финландците и на полуфиналите, а преди това надделяха срещу Португалия и Словения след силни финални минути.

Последният официален мач между Турция и Германия беше на европейското първенство през 2015 година, когато турците се наложиха с 80:75. Само няколко дни преди старта на ЕвроБаскет 2025 двата тима премериха сили в контрола и Германия спечели със 73:71. Общият баланс между отборите в официални двубои е вече 6:3 в полза на Германия.

Денис Шрьодер не направи най-силния си мач, но се отличи с ключови отигравания в самия край и завърши срещата с 16 точки и 12 асистенции. 18 точки и 8 борби записа Франц Вагнер, а Тристан Да Силва реализира 13 точки. Над всички за Германия тази вечер обаче беше Айзък Бонга - 20 точки (4 тройки).

За Турция страхотен мач направиха Алперен Шенгюн и Джеди Осман. Шенгюн изригна с 28 точки, но в самия край допусна грешки, които се оказаха фатални за тима на Ергин Атаман. Осман пък вкара 6 тройки от 9 опита и завърши с 23 точки. С 13 точки, 9 асистенции и 6 борби се отличи Шейн Ларкин, а Адем Бона добави 12 точки за сребърните медалисти.