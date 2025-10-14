69-годишен жител на Гваделупа, отвъдморски департамент на Франция, ограби магазин, за да се озове в същия затвор, където внукът му излежава присъда.

Възрастният мъж се появил в супермаркета с бежова балаклава и въоръжен с пушка. Скрил пушката в пазарска количка, приближил се до касата с парче сирене и бутилка вино, след което заплашил служителя и поискал касовия апарат.

Полицията пристигнала и арестувала мъжа. Той не оказал съпротива. Оказало се, че е дядо на осъден престъпник в Гваделупа. Мъжът казал, че по време на посещение при внука си видял, че внукът му има счупен зъб: бил тормозен от съкилийниците си. Състрадателният роднина не могъл да допусне това и решил умишлено да отиде в затвора, за да помогне.

След като разбрал мотивите на възрастния крадец, съдът го осъдил на една година и три месеца затвор и така му позволил да вижда внука си зад решетките, предаде БГНЕС.

По-рано беше съобщено, че възрастни японски жители доброволно търсят затвор в името на оцеляването. Затворниците получават редовна храна, безплатни медицински грижи, грижи и компания, която им липсва в свободния им живот.