П люшено мече с изкуствен интелект обсъжда сексуално открито съдържание и опасни дейности с деца. Това предизвика огромно безпокойство сред родители.

Мечокът Кума, който стана $99, задвижван от ChatGPT, обсъжда пляскане по дупето, BDSM и дори предложи инструкции как да намерите ножове. Изследователи от група за защита на потребителите заявиха, че са открили, че говорещо плюшено мече, задвижвано от изкуствен интелект, е способно да обсъжда неподходящи теми, включително сексуално откровено съдържание и инструкции за намиране на опасни предмети, пише Fox News.

„Бяхме изненадани колко бързо Кума подхвана една-единствена сексуална тема, която въведохме в разговора, едновременно с това ескалирайки с графични детайли, въвеждайки и нови собствени сексуални концепции. Кума обсъждаше още по-графични сексуални теми подробно, като например обяснение на различни пози за секс, даване на подробни инструкции за често срещан „възел за начинаещи“ за връзване на партньор и описание на динамиката на ролевите игри, включващи учители и ученици, както и родители и деца – сценарии, които самата тя обезпокоително повдигна“, съобщава медията.

Изследователите също предупредиха, че плюшеното мече е предлагало и други опасни насоки, включително инструкции къде да се намерят ножове, хапчета, кибрит и найлонови торбички в къщата.