Б ългарската баница от теглени кори бе избрана тази година за символ от Федерацията на имигрантите в Патагония, в която членуват дружествата от 44 страни по света. Баницата е главният герой в клип, който се върти през цялата година и представя нагледно приемствеността между старите и новите поколения имигранти, които чрез храните и ароматите пазят културните традиции на държавите, от които са дошли. За това разказа пред „Телеграф“ д-р Ценка Генова, председател на Българска асоциация „Кирил и Методий“ в града на имигрантите Комодоро Ривадавия в Аржентина.

В него членуват потомци на българи, които са потърсили късмета си в Южна Америка още в началото на миналия век от различни краища на България. Въпреки че мнозина от младежите никога не са стъпвали в родината на предците си, учат и говорят български, пеят български песни, свирят на тъпани, гайди и кавали и носят български носии от различни части на страната.

Нощи

Всяка година Комодоро Ривадавия отбелязва празника на имигрантите на 4 септември и всички, които са живели 30 г. в страната, получават от общината специален сертификат. На 12, 13 и 14 септември пък всяка година се организира грандиозен фестивал, по време на който имигрантите представят традициите на своя народ.

Баницата – традиционна и не съвсем!

Тази година фестът се казва „Във всяка чиния култура, във всеки аромат история“, разказа Ценка Генова и допълни, че храната е тази, която разказва най-достъпно за културата на всеки народ. И тази година млади и стари членове от българското дружество се готвят няколко месеца, за да се представят с храни, които винаги предизвикват истински фурор у гостите. По време на феста се изяждат и изпиват огромни количества храна и напитки, а общината отчита, че в градчето на края на света минават най-малко 15 хиляди гости.

Хит

На феста ще бъдат представени теглени български баници с извара от 50 кг. брашно, включително баклави и щрудели. Корите теглят по цели нощи българите от дружеството и после ги замразяват да са готови за феста. За празника са направили 60 кг кисело зеле и е сготвено със свински мръвки и сланина.

Гозбата е истински хит в Аржентина, въпреки че и поляци, и германци имат такива ястия, затова ние сме се подготвили, сподели със смях д-р Генова. Аржентинците с българска кръв ще предлагат и пържени кюфтета с чубрица, а печеното на шиш месо ще гарнират с домашен хляб, сух таратор и лютеница, допълни Ценка Генова.

Светлана Трифоновска