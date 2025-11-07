С траховете около здравето на Доналд Тръмп се засилиха, след като той беше хванат да дреме по време на предаване на живо по телевизията в Овалния кабинет.

Здравни служители изнасяха лекция за предложения за намаляване на разходите за лекарства за отслабване, докато сънливият Доналд Тръмп се беше отпуснал на мястото си зад бюрото и сякаш се носеше в съзнание.

Въпреки че очите на Тръмп изглеждаха леко отворени, той мигаше бавно и отпусна глава на стола си, докато служители се събраха около него - оставяйки зрителите на C-SPAN да се питат дали е буден. Медици преди това предполагаха, че може да е получил „инфаркт“.

Един зрител отбеляза: „Когато Джо Байдън изглежда сънен, всички бяха гневни ярост. Когато Доналд е нокаутиран на живо по телевизията – никой не говори!“ Друг се пошегува: „Той е тотално нокаутиран по време на цялата пресконференция“, съобщава Express.

Междувременно пресконференцията изпадна в хаос, когато висш ръководител се срина на живо в ефир. Длъжностни лица се втурнаха да помогнат на изпълнителния директор на Novo Nordisk Гордън Финдли, докато пресата беше изгонена от стаята. Той стоеше зад президента, когато коленете му се подкосиха, а служители на администрацията и фармацевтични представители се втурнаха към него, за да го предпазят от падане на пода. Белият дом спря излъчването на конференцията, докато се обръщаше внимание на изпълнителния директор.

Белият дом Доналд Тръмп спане дрямка здраве Овален кабинет