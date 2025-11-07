С траховете около здравето на Доналд Тръмп се засилиха, след като той беше хванат да дреме по време на предаване на живо по телевизията в Овалния кабинет.

Здравни служители изнасяха лекция за предложения за намаляване на разходите за лекарства за отслабване, докато сънливият Доналд Тръмп се беше отпуснал на мястото си зад бюрото и сякаш се носеше в съзнание.

Just before someone collapsed live in the Oval Office, Donald Trump was caught sleeping again in the middle of a press conference, right besides him. No, this is not AI. This is real. He's just too old for the job, be he good or bad for the actual position. pic.twitter.com/NefSGjXLK9 — J.Rudd (@jeffrudd31) November 7, 2025

Въпреки че очите на Тръмп изглеждаха леко отворени, той мигаше бавно и отпусна глава на стола си, докато служители се събраха около него - оставяйки зрителите на C-SPAN да се питат дали е буден. Медици преди това предполагаха, че може да е получил „инфаркт“.

Един зрител отбеляза: „Когато Джо Байдън изглежда сънен, всички бяха гневни ярост. Когато Доналд е нокаутиран на живо по телевизията – никой не говори!“ Друг се пошегува: „Той е тотално нокаутиран по време на цялата пресконференция“, съобщава Express.

🚨⚡️ BREAKING & UNUSUAL:



Gordon Findlay, CEO of Novo Nordisk, fainted in the Oval Office during a meeting with Trump about lowering drug prices… looks like he was shocked! 💊



-: Notice how Health Secretary Robert F. Kennedy Jr immediately made a quick exit 🤣🇺🇸 pic.twitter.com/vjnJCMSszF — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 6, 2025

Междувременно пресконференцията изпадна в хаос, когато висш ръководител се срина на живо в ефир. Длъжностни лица се втурнаха да помогнат на изпълнителния директор на Novo Nordisk Гордън Финдли, докато пресата беше изгонена от стаята. Той стоеше зад президента, когато коленете му се подкосиха, а служители на администрацията и фармацевтични представители се втурнаха към него, за да го предпазят от падане на пода. Белият дом спря излъчването на конференцията, докато се обръщаше внимание на изпълнителния директор.