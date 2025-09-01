Е дин човек загина, а трима бяха ранени, след като два самолета се сблъскаха в небето над летище Колорадо, пише Daily Mail.
Медията отбелязва, че самолетът Cessna 172 е бил при последното спускане към общинското летище Форт Морган, когато се е сблъскал с Flugzeugbau EA300 във въздуха. В резултат на удара един от самолетите се е запалил и е избухнал в пламъци. Другото летателно средство е само сериозно повредено.
FOX NEWS ALERT: Two small planes crashed in mid-air while trying to land at Morgan County Airport in Colorado, leaving one person d*ad and three others injured.— RedWave Press (@RedWave_Press) August 31, 2025
CB Cotton: “A Cessna 172 and an Extra Flugzeugbau EA300 were both attempting to land at Fort Morgan Municipal Airport… pic.twitter.com/0uhjiDoZFH
Неидентифицираната жертва е извадена от Extra EA 300, един пътник е хоспитализиран с неизвестна степен на нараняване, а още двамата са за амбулаторно лечение. Летището, където е станал инцидентът, е временно затворено.
Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта вече разследват фаталната самолетна катастрофа.