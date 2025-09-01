Е дин човек загина, а трима бяха ранени, след като два самолета се сблъскаха в небето над летище Колорадо, пише Daily Mail.

Медията отбелязва, че самолетът Cessna 172 е бил при последното спускане към общинското летище Форт Морган, когато се е сблъскал с Flugzeugbau EA300 във въздуха. В резултат на удара един от самолетите се е запалил и е избухнал в пламъци. Другото летателно средство е само сериозно повредено.

Неидентифицираната жертва е извадена от Extra EA 300, един пътник е хоспитализиран с неизвестна степен на нараняване, а още двамата са за амбулаторно лечение. Летището, където е станал инцидентът, е временно затворено.

Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта вече разследват фаталната самолетна катастрофа.

