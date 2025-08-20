О станките на „Титаник“ ще бъдат посетени от друг милиардер - две години след катастрофата с капсулата „Оушънгейт“, в която загинаха 5 души.

Останките на кораба, който потъна през през 1912 г. остана забранено за посещения в продължение на две години след безразсъдната трагедия с „Оушънгейт“ , при която петима души загинаха на място, след като тяхната подводница имплодира, докато се спускаше в дълбините.

Въпреки това, „Титаник“ – на 3 900 метра под повърхността на Северния Атлантически океан – остава огромна атракция както за търсещите силни усещания милиардери, така и за морските изследователи. По-специално, работещите в подводната индустрия са нетърпеливи да изпратят още един пилотиран кораб до останките, за да се опитат да възстановят общественото доверие в подобни мисии.

Освен че е кораб с историческо значение, фактът, че се намира на толкова голяма дълбочина, го прави завладяващо за посещение“, каза пред The Post Патрик Лейхи, изпълнителен директор на Triton Submarines, който е в процес на изграждане на нова комерсиално достъпна подводница, способна да се справи с подобно пътуване.

„Титаник“ е корабокрушение, покрито с морски живот и меки корали. Хората искат да отидат там по същата причина, поради която искат да изкачат връх Еверест“, добави Лейхи.

Пътуването струва огромна сума пари, така че само най-изтъкнатите могат да си го позволят. Известно е, че шепа милиардери са притежавали собствени подводници, включително покойният Пол Алън, съосновател на Microsoft; Рей Далио, магнат от Уолстрийт, и руският олигарх Роман Абрамович.

Настоящите слухове сред елитните океански изследователи са за предстояща нова експедиция, но подробностите се пазят в тайна.