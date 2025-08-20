З ловеща „черна Луна“, свързана с апокалиптични пророчества, ще се появи само след няколко дни.

Рядкото астрономическо събитие ще се случи уикенд и отново разпали спекулациите относно библейските пророчества и Края на света.

Явлението, известно като „черна луна“, се случва, когато в рамките на един календарен месец изгрее второ новолуние. За разлика от пълнолунието, новолунието преминава между Земята и слънцето, което означава, че страната, обърната към нашата планета, остава в сянка и е невидима с просто око, пише Daily Mail.

Запознатите с пророчествата посочват библейски пасажи като Марк 13:24, който предупреждава: „Слънцето ще потъмнее и Луната няма да даде светлината си“.

Астрономите обаче бързат да подчертаят, че няма причина за тревога. „Черната луна е просто второ новолуние, което се случва в рамките на един календарен месец“, каза Уолтър Фрийман, доцент по физика в университета в Сиракюз.

Ако новолуние се случи в началото на месеца, следващото може да се случи, преди да е свършило. От научна гледна точка, това не се различава от всяко друго новолуние“, добави той.

Терминът „черна луна“ не е официално научно обозначение, а разговорен прякор за тази рядка календарна особеност.

По време на фазата на новолуние, НАСА обяснява, слънчевата светлина осветява обратната страна на Луната, докато страната, обърната към Земята, остава тъмна , което прави лунната повърхност невидима за наблюдателите на земята.