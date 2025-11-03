П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отново смая журналистите. По време на поредното си интервю той извади разпечатка, в която подробно описва собствените си постижения в прекратяването на глобалните конфликти.

Интересният епизод се случи по време на интервю на Тръмп за предаването 60 минути на CBS. Водещата повдигна темата за глобалните конфликти, но американският президент не загуби самообладание. Той просто извади от вътрешния джоб на сакото си разпечатка на публикация в Х/Twitter на Държавния департамент на САЩ, в която се подчертават постиженията му.

🚨⚡️ Trump brought a printed sheet to the 60 Minutes interview with a list of "wars he ended" 😂👇



-: He even… pic.twitter.com/8d9gIa4Yuz — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 3, 2025

В съдържанието на разпечатката се подчертава, че Тръмп е „прекратил“ осем конфликта за осем месеца. Държавният глава настойчиво призова да се обърне внимание на този факт. Тръмп упорито продължава да държи на твърдението, че е спрял войните между:

- Камбоджа и Тайланд

- Косово и Сърбия

- Конго и Руанда

- Пакистан и Индия

- Израел и Иран

- Египет и Етиопия

- Армения и Азербайджан

- Израел и Хамас

По време на разговора американският лидер даде смело обещание . Той заяви, че ще сложи край на конфликта в Украйна през следващите месеци. Не уточни обаче как точно ще стане това, нито пък коментира други подробности.