Т ворба на уличния художник Банкси, оценена на стойност 270 000 британски лири (368 766 щатски долара), е била открадната от галерия в центъра на Лондон за малко повече от 30 секунди миналата година, съобщи ДПА, като цитира информация, обявена по време на съдебно заседание за кражбата.

48-годишен мъж е разбил стъклената входна врата на галерия „Гроув“ около 23:00 часа на 8 септември миналата година, нахлул вътре и откраднал лимитирана щампа от серията „Момиче с балон“.

Той се е признал за виновен за взлома пред Кралския съд в Кингстън, но пред Темида е изправен 54-годишен мъж. Прокурорите твърдят, че той е шофирал до галерията в сутринта на обира, поддържал връзка с другия мъж в този ден и е помогнал за скриването на творбата, след като е била открадната, отбелязва ДПА.

Прокурорът по делото Филип Стот прочете изявление, написано от Джеймс Райън - собственикът на „Гроув“. В него той казва, че галерията е решила да „отдаде почит“ на Банкси с изложба през септември миналата година. Тринадесет оригинални произведения на уличния художник, някои от които подписани от него, са били подбрани за изложбата.

„В неделя, 8 септември, първата щампа отляво, когато се влиза от улицата, е откраднат от маскиран мъж, разбил стъклената врата“, каза Райън, цитиран от ДПА. Кражбата на произведението на изкуството, оценено на 270 000 британски лири, се е случила в рамките на 36 секунди.

По свидетелски показания, представени от прокуратурата, двамата мъже са си тръгнали с творбата и по-късно са я скрили в жилищен блок в района, където полицията в крайна сметка е намерила произведението на изкуството.

54-годишният мъж отрича кражба с взлом, а делото продължава, предаде БТА.

Творбите на Банкси, които често имат политически подтекст, нерядко предизвикват полемика и обществени дискусии. Наскоро графит на Банкси бе заличен от фасадата на Кралския съд в Лондон.