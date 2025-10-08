Н апрежение в открито море! Израелската армия е прихванала най-малко три кораба от новата флотилия с хуманитарна помощ за Газа, съобщи организацията Global Sumud Flotilla.

Според тях съдовете Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar и Anas Al-Sharif били „атакувани и незаконно спрени“ на 220 километра от брега. А четвърти кораб – Conscience, на който пътували над 90 журналисти, лекари и активисти, също бил „под атака“.

От израелското външно министерство потвърдиха операцията и я определиха като „законна защита срещу нарушаване на морската блокада“.

„Всички пътници са в безопасност и ще бъдат експулсирани. Опитът да се навлезе в бойна зона бе осуетен“, гласи официалното изявление.

Организаторите твърдят, че корабите превозвали помощ за над 110 000 долара – медикаменти, респиратори и хранителни добавки, предназначени за гладуващите болници в Газа.

През последните месеци Израел блокира няколко международни флотилии, а според ООН гладът в палестинската територия вече е факт.

Миналата седмица друга хуманитарна мисия на същата организация бе спряна с участието на 45 кораба, сред които имаше и известни активисти – включително шведската екоикона Грета Тунберг.

Тогава Европа избухна в протести.