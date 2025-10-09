Н апрежението около Тайван расте с всеки изминал ден! Нов доклад на тайванското министерство на отбраната разкрива, че Китай засилва военната си активност около острова и разработва ново високотехнологично въоръжение, за да повиши способностите си за нападение.

Китай анатемоса Тайван!

Тайпе предупреждава, че Пекин води „хибридна война“ – комбинация от военен натиск, кибератаки и психологически операции, насочени към подкопаване на общественото доверие и намаляване на подкрепата за отбранителните разходи.

СКАНДАЛ В ТАЙВАН: Китайски инфлуенсърки разследвани за „предателски“ коментари!

В доклада се твърди, че Китай вече използва изкуствен интелект, за да анализира и открива слабости в критичната инфраструктура на Тайван – включително енергийни и комуникационни системи.

С ПОГЛЕД КЪМ ТРЪМП: Тайван иска диалог за мир с Китай!

Според анализаторите, Пекин се готви не само за евентуална военна намеса, но и за продължителна кампания на натиск и дезинформация, целяща да постави острова на колене без нито един изстрел.