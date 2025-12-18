Р уският президент Владимир Путин отправи рязка словесна атака срещу европейските лидери, които определи като „малки прасенца“, обвинявайки ги, че се опитват да се възползват от евентуален срив на Русия. Изказването беше направено по време на годишна среща с ръководството на Министерството на отбраната, съобщи The Guardian, цитирани от marica.bg.

„Ако няма желание за смислен диалог, Русия ще си върне историческите земи на бойното поле“, заяви Путин, подчертавайки, че Москва няма да отстъпи под външен натиск.

Руският държавен глава насочи критиките си и към предишната администрация на САЩ, като заяви, че Вашингтон съзнателно е тласкал ситуацията към военен сблъсък. По думите му Белият дом е разчитал, че Русия може бързо да бъде отслабена или дори унищожена.

Според Путин европейските правителства са се включили безусловно в тази стратегия. „Европейските лидери незабавно застанаха зад администрацията на Байдън, надявайки се да извлекат дивиденти от разпадането на Русия“, заяви той.

Острите думи на Путин идват в момент, когато американски официални представители твърдят, че преговорите между САЩ и Украйна в Берлин са довели до напредък по около 90% от най-сложните теми. Въпреки това остава неясно дали Кремъл е готов на реални отстъпки.

Руският президент отново повтори максималистките си искания – Киев да отстъпи останалите части от Донбас, да ограничи числеността на въоръжените си сили, да забрани присъствието на западни войски на своя територия и да прекрати военната помощ от Запада. Украйна категорично отхвърля тези условия.

В същото време Путин отрече твърденията, че Русия планира агресия срещу страни от НАТО. По думите му именно алиансът подготвя възможна военна конфронтация с Москва в перспектива към 2030 г.

Изказването затвърди усещането, че риториката на Кремъл остава твърда и конфронтационна, въпреки дипломатическите сигнали за търсене на изход от войната.